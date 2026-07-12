Calciomercato Juventus settimana chiave per Kolo Muani e il Dibu Martinez | cosa dobbiamo aspettarci

La Juventus sta cercando di finalizzare gli accordi per portare in squadra i due obiettivi principali di Spalletti, uno per l’attacco e uno per la porta. La settimana sarà decisiva per definire i trasferimenti di Kolo Muani e del portiere. La società sta accelerando le trattative per concludere gli acquisti prima della chiusura del calciomercato. Le trattative coinvolgono aspetti economici e contrattuali, con incontri in corso tra le parti interessate.

di Luca Fioretti La Juventus accelera per i due grandi obiettivi di Spalletti: si cercano gli accordi decisivi per l’attacco e per la porta bianconera. Le grandi manovre estive della Juventus entrano nel vivo. Nonostante il recente cambio ai vertici societari abbia inevitabilmente rallentato alcune delle trattative già impostate, le strategie sul mercato della Vecchia Signora non sono cambiate. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali è al lavoro per stringere i tempi sui due profili più caldi individuati per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti: il centravanti Randal Kolo Muani e il portiere Emiliano “Dibu” Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Juve: il punto su Alisson, Kolo Muani e Silva

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