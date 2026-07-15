Calciomercato Juventus-Pellegrino avanti Kolo Muani perché non è finita - Kim e Bremer volontà incrociate colpo di scena Dibu Martinez dopo le parole dell' Aston Villa - Rumor

La Juventus sta proseguendo le trattative per l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma, con alcuni dettagli ancora da definire. Nel frattempo, si sono intensificati i contatti per altri giocatori come Kolo Muani e Pellegrino, mentre le trattative per i difensori coinvolgono le volontà di entrambe le parti. È emerso anche un interesse per il portiere, con voci che collegano il suo nome a un possibile trasferimento dopo le dichiarazioni di un club inglese.

Calciomercato Juventus-Pellegrino, la trattativa con il Parma Juventus al lavoro per Mateo Pellegrino. La trattativa con il Parma va avanti per l'attaccante argentino classe 2001 (12 gol e 1 assist tra campionato e Coppa Italia nell'ultima stagione) anche se restano alcuni 'dettagli' da sistemare. Intanto la formula del trasferimento con i Ducali che vogliono la cessione a titolo definitivo e i bianconeri che puntato su un prestito con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Il prezzo? La richiesta è di 30 milioni. Da capire un altra variabile: l'inserimento o meno del centrocampista Fabio Miretti... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mercato - Juve, rebus in attacco. Spunta anche Lewandowski

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