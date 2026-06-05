Calciomercato Inter | l’assalto a Palestra e il punto su Bastoni

L’Inter sta completando il trasferimento di un nuovo giocatore in vista della prossima stagione, dopo aver annunciato la partenza di Denzel Dumfries, che si trasferirà al Real Madrid. La società ha già individuato il suo sostituto, anche se i dettagli non sono stati resi ufficiali. Nel frattempo, si continua a monitorare la situazione di Bastoni, senza ulteriori aggiornamenti pubblici sulla sua possibile cessione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Nuova offerta in arrivo per l'esterno della Dea, blindato intanto Bastoni: i dettagli di Fabrizio Romano. Con l’addio ormai quasi certo di Denzel Dumfries, pronto a trasferirsi al Real Madrid, l’Inter ha già trovato il suo sostituto. Il club nerazzurro sta infatti spingendo al massimo per chiudere la trattativa e portare a Milano il prima possibile Marco Palestra. Dopo il “no” dell’Atalanta a una prima proposta di 40 milioni di euro più 5 di bonus, il club nerazzurro è pronto a farsi avanti con un’offerta ancora più alta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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