Calciomercato Inter LIVE | novità su Jones e la valutazione di Bastoni può fermare l’assalto del Barcellona

Sul fronte del calciomercato, l'Inter sta seguendo da vicino le trattative riguardanti alcuni giocatori. In particolare, ci sono aggiornamenti sulle valutazioni di un difensore e sulle possibili mosse per un centrocampista. Contestualmente, si parla di un interesse da parte di un club straniero che potrebbe influenzare le decisioni della società nerazzurra. La situazione resta in evoluzione, con incontri e indiscrezioni che continuano a circolare.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO’ 02 MAGGIO Rinnovo Akanji, primo lo Scudetto e poi la firma: l’Inter vuole blindare il suo pilastro fino al 2028.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: novità su Jones e la valutazione di Bastoni può fermare l’assalto del Barcellona Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Novità sull’interesse del Barcellona per BastoniMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calciomercato Inter news | Hakan Calhanoglu, avanti insieme? Galatasaray più lontano (oggi 23 aprile 2026); Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioni; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: Muharemovic-Inter, Vranckx cambia agente; Calciomercato Inter LIVE | novità su Jones e la valutazione di Bastoni può fermare l’assalto del Barcellona. Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Si pensa a Ndicka della Roma, tornato alla ribalta con il caso arbitri per il rigore su Bisseck ... interlive.it Per accelerare su Vicario, l'Inter costretta a cessioni inevitabili a partire da Bastoni: in bilico anche i rinnoviCalciomercato Inter: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Mercato, Inter inamovibile: questo giocatore non farà assolutamente parte della rosa 26/27 https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/mercato-inter-inamovibile-questo-giocatore-addio/ - facebook.com facebook #Inter su #Vicario, #Martinez paga i ritardi [Tuttosport] #calciomercato calciomercato.com/liste/inter-su… x.com