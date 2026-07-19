Calciomercato Inter LIVE | Spence obiettivo a destra Perisic vuole tornare

Da internews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per il difensore destro Spence e di un possibile ritorno di Perisic. Sono in corso incontri e trattative, con aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni in corso. La squadra continua a monitorare i profili per rinforzare la rosa e portare avanti le trattative aperte. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata, ma le voci circolano tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – DOMENICA 19 LUGLIO Perisic vuole l’Inter! Il croato pronto a chiedere la cessione se dovesse arrivare la proposta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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CALCIOMERCATO INTER: ANALISI SCOUTING SUL NUOVO OBIETTIVO SULLA DESTRA, DJED SPENCE + NUOVO NOME

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