Calciomercato Inter LIVE | Spence obiettivo a destra Perisic vuole tornare

Notizia in breve

Sul calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per il difensore destro Spence e di un possibile ritorno di Perisic. Sono in corso incontri e trattative, con aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni in corso. La squadra continua a monitorare i profili per rinforzare la rosa e portare avanti le trattative aperte. Nessuna ufficialità è stata ancora annunciata, ma le voci circolano tra i tifosi e gli addetti ai lavori.