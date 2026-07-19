Campionato del mondo di calcio | è il giorno della finale Spagna-Argentina Inghilterra terza
Oggi si disputa la finale dei Mondiali di calcio 2026 a New York. Alle 21 ora italiana, si sfidano la nazionale spagnola e quella argentina. La Spagna cerca di ottenere il secondo titolo nella storia, mentre l'Argentina punta a confermarsi campione per la quarta volta. La partita si gioca negli Stati Uniti, con le due squadre pronte a contendersi il titolo mondiale.
È il giorno della finale. Alle 21 ora Italiana Spagna-Argentina a New York, finale dei mondiali di calcio 2026. Gli iberici provano a portare a casa (e dunque in Europa) il titolo che sarebbe il secondo per le furie rosse, i sudamericani tentano di confermarsi campioni e sarebbe la quarta volta in assoluto. Ieri Francia-Inghilterra 4-6 nella finale per il terzo posto, conquistato dunque dai britannici. L'articolo Campionato del mondo di calcio: è il giorno della finale Spagna-Argentina Inghilterra terza proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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