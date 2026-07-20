Il Savoia 1908 Football Club ha presentato al Comune di Torre Annunziata una richiesta formale per ottenere la gestione dello stadio “Alfredo Giraud”. La società, recentemente promossa in serie C, ha depositato la propria manifestazione di interesse per la concessione dell’impianto sportivo. La richiesta è stata inviata nei tempi previsti e ora sarà valutata dall’amministrazione comunale, che deciderà se procedere con la procedura di affidamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Savoia 1908 Football Club, squadra di calcio neopromossa in serie C, ha depositato ufficialmente al Comune di Torre Annunziata la propria manifestazione di interesse per la concessione dello stadio “ Alfredo Giraud”. Ad annunciarlo, in una nota, è il chief executive officer & director di “ The RoyaLand company Ltd”, socio di maggioranza del club, Emanuele Filiberto di Savoia. Nel sottolineare che “quando abbiamo detto che il futuro è iniziato, non era uno slogan”, il principe spiega come “per troppo tempo questo patrimonio della città ha rappresentato un costo per la collettività, senza riuscire a esprimere pienamente il suo immenso potenziale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Calcio, il Savoia si candida a gestire lo stadio Giraud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Savoia torna tra i professionisti dopo 11 anni: festa grande al GiraudA Torre Annunziata, si è tenuta una grande festa per il ritorno del Savoia tra i professionisti, dopo undici anni.

Lavori al “Giraud” per adeguarlo alla serie C: scontro Savoia-ComuneDopo la promozione in serie C, il club si sta preparando per completare le pratiche di iscrizione, mentre il Comune ha avviato lavori di adeguamento...

Temi più discussi: Ufficiale | Leonardo rinnova fino al 2029 e va al Savoia - Spezia Calcio; Calciomercato serie C, ufficiale: Polizzi passa dal Perugia al Savoia; Primo giorno di ritiro, lo Spezia riparte. Portiere cardine dell’ossatura, Mascardi in uscita, Leonardo va in prestito al Savoia; Nella dimora del principe Emanuele Filiberto: Così conquistai Adriana, portandola da Papa Francesco.

Calcio, il Savoia si candida a gestire lo stadio Giraud. Torre Annunziata: la squadra di calcio (serie C) presenta domanda al Comune #ANSA x.com

Torre Annunziata, concessione Giraud. Il Savoia presenta il progetto per la gestione: 'Modello di sviluppo per il territorio'Il Savoia 1908 Football Club ha depositato ufficialmente al Comune di Torre Annunziata la propria manifestazione di interesse per la concessione dello Stadio Alfredo Giraud. A comunicarlo è Emanuele F ... lostrillone.tv

Il signore delle coppe reddit

Savoia, arriva Giuseppe D’Agostino: colpo in attacco per i biancoscudati, firma un biennaleIl Savoia rinforza il reparto offensivo con Giuseppe D'Agostino, esterno classe 2003 proveniente dal Giugliano. Per lui contratto biennale dopo l'ultima stagione in Serie C ... ilgazzettinovesuviano.com