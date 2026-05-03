Il Savoia torna tra i professionisti dopo 11 anni | festa grande al Giraud

A Torre Annunziata, si è tenuta una grande festa per il ritorno del Savoia tra i professionisti, dopo undici anni. La squadra ha conquistato la vittoria nel girone I della Serie D, permettendole di salire di categoria. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli abitanti della città, che hanno celebrato l’importante traguardo sportivo.

Festa grande a Torre Annunziata. Il Savoia torna tra i professionisti dopo 11 anni grazie alla vittoria del girone I della Serie D. La squadra di Catalano ha battuto per 3-0 la Santacataldese in uno stadio Giraud gremito di pubblico e festante. Di Munoz nel primo tempo e di Umbaca e Ledesma nella.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Il chitarrista Andy McKee torna dopo 11 anni al Six Bars JailTorna a esibirsi al Six Bars Jail Andy McKee, uno dei più popolari ed innovativi chitarristi in circolazione. Paperino riaccende la festa: dopo sei anni torna il Carnevale tra carri, arte e memoria locale.Paperino, frazione del comune di Prato, ha ritrovato il colore e la gioia del suo Carnevale il 15 febbraio 2026, dopo un’interruzione di sei anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Margherita di Savoia torna il Festival Internazionale dell’Aquilone; Tra sport e solidarietà: la Margherita di Savoia Runners partecipa alla staffetta Run4Hope; Lukaku torna domani a Napoli! Rientro definitivo e possibile confronto con Conte per tornare a giocare; Concertone del primo maggio a San Giovanni: il piano mobilità. Savoia in Serie C! Torre Annunziata esplode di gioia: il ritorno tra i professionisti è realtà – FOTOGALLERYÈ festa grande a Torre Annunziata: il Savoia Calcio conquista la promozione in Serie C al termine di una stagione esaltante nel girone I di Serie D. Al momento del triplice fischio è esplosa la festa ... erreemmenews.it Savoia in Serie C, missione compiuta: esplode la festa a Torre AnnunziataTorre Annunziata esplode di gioia: il Savoia è promosso in Serie C . Al termine di una stagione intensa, combattuta fino all’ultimo, i bianchi centrano l’obiettivo e riportano ... torresette.news Il #Savoia torna in #SerieC! È festa a Torre Annunziata Il ringraziamento del capitano ai #tifosi - facebook.com facebook