Lavori al Giraud per adeguarlo alla serie C | scontro Savoia-Comune

Dopo la promozione in serie C, il club si sta preparando per completare le pratiche di iscrizione, mentre il Comune ha avviato lavori di adeguamento presso lo stadio “Giraud”. Le autorità comunali stanno eseguendo interventi strutturali necessari per rispettare i requisiti richiesti dalla federazione. La questione ha portato a uno scontro tra il club e le istituzioni locali, che si sono confrontate pubblicamente sulla gestione e sui lavori in corso. La documentazione richiesta deve essere consegnata entro i tempi stabiliti per garantire l’iscrizione alla nuova categoria.

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