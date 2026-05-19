Lavori al Giraud per adeguarlo alla serie C | scontro Savoia-Comune
Dopo la promozione in serie C, il club si sta preparando per completare le pratiche di iscrizione, mentre il Comune ha avviato lavori di adeguamento presso lo stadio “Giraud”. Le autorità comunali stanno eseguendo interventi strutturali necessari per rispettare i requisiti richiesti dalla federazione. La questione ha portato a uno scontro tra il club e le istituzioni locali, che si sono confrontate pubblicamente sulla gestione e sui lavori in corso. La documentazione richiesta deve essere consegnata entro i tempi stabiliti per garantire l’iscrizione alla nuova categoria.
Tempo di lettura: 2 minuti Terminata l’euforia per la straordinaria promozione in serie C, per il Savoia è già tempo di mettere insieme tutto il carteggio per presentare la domanda di iscrizione. Lo stadio Giraud necessita di essere adeguato agli standard della serie C e va registrato una dura nota del club di Torre Annunziata, in aperta polemica con quanto annunciato ieri dall’amministrazione. “ Siamo ancora – ha scritto il Savoia sui propri canali social – in attesa, come tutta la città, di conoscere l’esito della commissione di accesso. Nel frattempo, invece di continuare con passerelle, comunicati e fotografie davanti a un cantiere in ritardo, vi suggeriamo una cosa molto semplice, andate a lavorare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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