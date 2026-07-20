CALCIO FEMMINILE GABRIELLA CROVARA ITALIA VIVA PRESENTA UN’INTERROGAZIONE AL SINDACO Aquilotte futuro ancora incerto All’orizzonte l’interessamento di una società locale

Un rappresentante politico ha presentato un’interrogazione al sindaco riguardo alla situazione delle squadre femminili dello Spezia Calcio, che si trovano in una fase di incertezza. La squadra femminile, nota come Aquilotte, rischia di non iscriversi al campionato di Eccellenza, una decisione che ha generato preoccupazione tra le giocatrici, le quali hanno scritto una lettera chiedendo rispetto per le loro attività. Recentemente si è anche parlato di un interessamento da parte di una società locale per la squadra.

Un clima di incertezza segna l’inizio della stagione per il movimento femminile dello Spezia Calcio. Nelle scorse settimane era emersa la possibilità di non iscrivere la squadra al campionato di Eccellenza, ipotesi che aveva portato le giocatrici a scrivere una lunga lettera in cui chiedevano rispetto per la loro attività. Poi il successivo dietro-front, con la spiegazione che nulla era stato ancora deciso sul futuro della squadra. Nel frattempo da famiglie, cittadini e alcuni esponenti politici è arrivata la richiesta di far continuare il movimento femminile che negli ultimi anni ha dato vittorie e soddisfazioni. Ad ora non c’è alcuna... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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