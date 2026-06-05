Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | la nuova classifica dell’Italia Playoff all’orizzonte per le azzurre

L’Italia ha vinto contro la Serbia, ma questa vittoria non è stata sufficiente per assicurarsi la qualificazione diretta ai Mondiali femminili del 2027. La nuova classifica aggiornata mostra che le azzurre devono affrontare i playoff per ottenere la qualificazione. La partita non ha cambiato la posizione della squadra nella classifica generale, lasciando ancora incerte le possibilità di accesso diretto alla fase finale del torneo.

La vittoria ottenuta dalla Nazionale italiana di calcio femminile contro la Serbia non è stata accompagnata dal risultato desiderato in altro loco per la qualificazione diretta ai Mondiali 2027. Se il netto 3-0 conquistato a Pisa ha consentito alle azzurre di fare il proprio dovere nel Gruppo 1 della Lega A, il risultato maturato poche ore più tardi a Odense ha complicato sensibilmente il cammino della squadra guidata da Andrea Soncin. Nel confronto diretto tra Danimarca e Svezia, infatti, sono state le padrone di casa a imporsi per 2-1, un successo che rafforza in maniera decisiva la loro leadership nel girone e le avvicina concretamente alla qualificazione automatica alla fase finale della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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