Caso Electrolux | il ministro Adolfo Urso apre il tavolo sulla vertenza mentre Italia Viva presenta un' interrogazione parlamentare

Il caso Electrolux torna sotto i riflettori con l’apertura di un tavolo da parte del ministro Adolfo Urso, che ha annunciato l’avvio di un confronto sulla vertenza. Nel frattempo, Italia Viva ha presentato un’interrogazione parlamentare riguardo alla chiusura degli stabilimenti italiani dell’azienda, tra cui quello di Cerreto d’Esi. La decisione di Electrolux comporterà la perdita di posti di lavoro per circa 170 dipendenti nello stabilimento di Cerreto d’Esi.

CERRETO D’ESI – Electrolux chiude gli stabilimenti in Italia, tra cui quello di Cerreto d’Esi. Una scelta che costerà il posto di lavoro ai 170 dipendenti in servizio a Cerreto d’Esi e 1.700 persone complessivamente in tutta Italia. L’annuncio dato ieri, lunedì 11 maggio 2026, dall’azienda.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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