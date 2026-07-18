A New York, le conferenze stampa di Spagna e Argentina si sono trasformate in uno spettacolo, senza la presenza dei tifosi e con i giornalisti che si sono trovati a seguire eventi diversi dal consueto. Di solito, queste conferenze si tengono il giorno prima della partita e nello stadio, ma questa volta sono state organizzate in modo diverso, evidenziando una strategia commerciale legata alla copertura della Coppa del Mondo.

Nella continua spettacolarizzazione della Coppa del Mondo, a New York è stato fatto un altro passo, significativo e a scopo di lucro. Normalmente le conferenze stampa della vigilia vengono fatte il giorno prima della gara e allo stadio del match. Per questo Mondiale sono state anticipate di 24 ore e spostate in un grande parco di divertimenti sponsorizzato, il colossale Fanatics Fan Fest al Javits Center di Manhattan. La cosa è stata gestita in maniera piuttosto confusa, e nei giorni scorsi la stampa inglese aveva denunciato che la Fifa stesse vendendo biglietti per le conferenze stampa, prevedendo anche la possibilità per i tifosi di fare domande. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alla fine niente tifosi insieme ai giornalisti. Ma le conferenze di Spagna e Argentina diventano show

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BATTIBECCO TRA CONTE E DE LAURENTIIS IN CONFERENZA: BISOGNA PORTARE RISPETTO!

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