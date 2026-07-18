Alla fine niente tifosi insieme ai giornalisti Ma le conferenze di Spagna e Argentina diventano show

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A New York, le conferenze stampa di Spagna e Argentina si sono trasformate in uno spettacolo, senza la presenza dei tifosi e con i giornalisti che si sono trovati a seguire eventi diversi dal consueto. Di solito, queste conferenze si tengono il giorno prima della partita e nello stadio, ma questa volta sono state organizzate in modo diverso, evidenziando una strategia commerciale legata alla copertura della Coppa del Mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella continua spettacolarizzazione della Coppa del Mondo, a New York è stato fatto un altro passo, significativo e a scopo di lucro. Normalmente le conferenze stampa della vigilia vengono fatte il giorno prima della gara e allo stadio del match. Per questo Mondiale sono state anticipate di 24 ore e spostate in un grande parco di divertimenti sponsorizzato, il colossale Fanatics Fan Fest al Javits Center di Manhattan. La cosa è stata gestita in maniera piuttosto confusa, e nei giorni scorsi la stampa inglese aveva denunciato che la Fifa stesse vendendo biglietti per le conferenze stampa, prevedendo anche la possibilità per i tifosi di fare domande. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alla fine niente tifosi insieme ai giornalisti ma le conferenze di spagna e argentina diventano show
© Gazzetta.it - Alla fine niente tifosi insieme ai giornalisti. Ma le conferenze di Spagna e Argentina diventano show
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BATTIBECCO TRA CONTE E DE LAURENTIIS IN CONFERENZA: BISOGNA PORTARE RISPETTO!

Video BATTIBECCO TRA CONTE E DE LAURENTIIS IN CONFERENZA: BISOGNA PORTARE RISPETTO!

Notizie e thread social correlati

Juvecaserta, niente maxischermo per gara4: “Provato fino all’ultimo a stare insieme ai tifosi”Per la gara 4 delle semifinali playoff, prevista questa sera a Orzinuovi, la squadra di basket ha annunciato che non sarà allestito il maxischermo...

Argentina-Spagna, 25' di intervallo. Dopo il primo tempo lo show: Madonna, Shakira, Justin Bieber...Dopo i primi 25 minuti, l’intervallo si trasforma in uno spettacolo con esibizioni di Madonna, Shakira e Justin Bieber.

Argomenti più discussi: Alla fine niente tifosi insieme ai giornalisti. Ma le conferenze di Spagna e Argentina diventano show; Video. Tifosi spagnoli festeggiano semifinale Mondiale dopo vittoria sul Belgio; Abbiamo preso una lezione di calcio, Mi sento ingannato: la disperazione della Francia dopo la sconfitta ai Mondiali (e la ricerca di un colpevole); Francia choc, nella finale del Mondiale va la Spagna (che domina).

spagna alla fine niente tifosiAlla fine niente tifosi in sala stampa. Ma le conferenze di Spagna e Argentina diventano showLe dichiarazioni in vista della finale sono state anticipate alla serata di venerdì. I fans paganti sono rimasti fuori dalla sala conferenze, ma lo show a pagamento non manca. E spuntano Djokovic, Bra ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web