L'ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina è stato coinvolto in un episodio di violenza mentre era con la sua fidanzata. Un uomo, identificato come stalker della compagna, si è avvicinato e ha colpito l’ex calciatore con dei pugni al volto. L’aggressore è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine. La vicenda si è verificata in un luogo pubblico e ha portato all’intervento immediato delle autorità. Al momento, non sono state diffuse ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’episodio.

Momenti di tensione per l’ex centrocampista di Sampdoria e Fiorentina: pugni al volto, poi il tentativo di fuga in taxi e l’intervento della polizia Momenti di paura per Lucas Torreira a Istanbul. L’ex centrocampista di Sampdoria, Fiorentina e Arsenal è stato aggredito all’esterno di un centro commerciale nel quartiere di Beyoglu, in Turchia, dove dal 2022 veste la maglia del Galatasaray. Secondo quanto riferito dai media locali, il 30enne uruguaiano sarebbe stato colpito al volto con diversi pugni mentre si trovava fuori da un bar insieme ad alcune persone del suo entourage. Dopo l’aggressione, l’uomo avrebbe cercato di allontanarsi in taxi, ma è stato bloccato dalla polizia intervenuta sul posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lucas Torreira preso a pugni dallo stalker della sua fidanzata: cos’è successo

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Temi più discussi: Paura per Lucas Torreira in Turchia: preso a pugni davanti a un bar di Istanbul; Lucas Torreira aggredito al centro commerciale: preso a pugni dallo stalker della compagna; Turchia, Lucas Torreira del Galatasaray aggredito da uno stalker della fidanzata; Torreira aggredito in un centro commerciale: preso a pugni dallo stalker della sua compagna.

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