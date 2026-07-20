cadelbosco condanna in carcere il terrore del bar

Un uomo di 30 anni, residente a Cadelbosco Sopra, è stato condannato a oltre sei anni di carcere dai carabinieri di Reggio Emilia. La condanna definitiva riguarda diverse condotte che gli hanno inflitto una pena di tre anni, nove mesi e tre giorni. L’arresto è stato eseguito in seguito alla sentenza, senza ulteriori dettagli su specifici reati. La sua residenza a Cadelbosco Sopra è stata confermata al momento dell’arresto.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 20 luglio 2026 – Un uomo trentenne, originario di Sassuolo ma abitante a Cadelbosco Sopra, è stato arrestato dai carabinieri del paese reggiano per una condanna definitiva per una serie di condotte che gli erano costate la pena di tre anni, nove mesi e tre giorni di reclusione. Già nel 2012, all’epoca minorenne, aveva commesso il reato di danneggiamento a seguito di incendio. Poi, tra il 2019 e il 2023 era diventato il terrore in paese, in particolare per i titolari di un bar, dove il trentenne si presentava quasi ogni giorno per consumare alcolici pretendendo di non pagare, minacciando di morte i gestori alla presenza dei clienti, lanciando bottiglie vuote e, in un'occasione, colpendo con pugno uno dei titolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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