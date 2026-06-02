cadelbosco sopra manomette il braccialetto e finisce in carcere

Notizia in breve

A Cadelbosco Sopra, un uomo ha manomesso il braccialetto elettronico di sorveglianza e, per questo motivo, è stato arrestato e portato in carcere. La vicenda è avvenuta il 2 giugno 2026. La sua condizione giudiziaria è ora più grave rispetto a prima, dopo le verifiche dell’autorità competente. La manomissione del dispositivo ha portato all’arresto e alla detenzione in cella.