Cadelbosco Sopra manomette il braccialetto e finisce in carcere
A Cadelbosco Sopra, un uomo ha manomesso il braccialetto elettronico di sorveglianza e, per questo motivo, è stato arrestato e portato in carcere. La vicenda è avvenuta il 2 giugno 2026. La sua condizione giudiziaria è ora più grave rispetto a prima, dopo le verifiche dell’autorità competente. La manomissione del dispositivo ha portato all’arresto e alla detenzione in cella.
Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 2 giugno 2026 - Si aggrava la posizione giudiziaria per un uomo di 53 anni, residente a Cadelbosco Sopra, dopo che i carabinieri della caserma del paese hanno scoperto la manomissione del braccialetto elettronico a lui assegnato per il controllo preventivo dell’autorità giudiziaria. Un dispositivo applicato a febbraio per garantire il rispetto del divieto di avvicinamento alla moglie, presunta vittima di anni di violenze, dalla quale deve restare lontano almeno cinque chilometri. Secondo quanto appurato, l’uomo sarebbe riuscito a manomettere il braccialetto, sfilandolo dalla caviglia per poi disperderlo nell'area verde circostante l’abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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