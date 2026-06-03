Un uomo è stato arrestato dopo aver rimosso il braccialetto elettronico e fatto perdere le tracce. Il dispositivo, che era installato sulla caviglia, è scomparso senza essere rilevato. Le forze dell’ordine hanno individuato l’uomo e lo hanno condotto in carcere. Non sono stati resi noti i dettagli su come abbia sfilato il braccialetto o sulla localizzazione del dispositivo dopo la sua rimozione.

Dove è finito il braccialetto elettronico dopo la sparizione?. Come ha fatto l'uomo a sfilare il dispositivo dalla caviglia?. Perché la Procura ha deciso di trasferirlo immediatamente in cella?. Quali sono le conseguenze legali per il danneggiamento del dispositivo?.? In Breve Braccialetto sfilato per aggirare divieto di avvicinamento di 5 chilometri dalla moglie.. Dispositivo smarrito in un'area verde vicino all'abitazione dell'uomo di 53 anni.. Procedimento aperto per danneggiamento aggravato di beni destinati a pubblica utilità.. Custodia cautelare in carcere disposta dalla Procura dopo l'anomalia segnalata lunedì.. L’uomo di Cadelbosco Sopra finisce in carcere dopo aver manomesso il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadelbosco Sopra: braccialetto svanito, l’uomo finisce in carcere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cadelbosco Sopra, manomette il braccialetto e finisce in carcereA Cadelbosco Sopra, un uomo ha manomesso il braccialetto elettronico di sorveglianza e, per questo motivo, è stato arrestato e portato in carcere.

Violenze, minacce e offese: l’uomo finisce in carcere. Finisce l’incubo in casaUn uomo è stato arrestato dopo aver compiuto ripetute violenze, minacce e insulti nei confronti di un familiare.

Getta il braccialetto elettronico. Il giudice dispone il carcereEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Cadelbosco Sopra, manomette il braccialetto e finisce in carcereGuai per un 53enne sottoposto da febbraio al divieto di avvicinamento alla moglie ... msn.com