Cade sull’asfalto e batte la testa Grave ciclista
Un ciclista ha perso il controllo della bicicletta e è caduto violentemente sull’asfalto, battendo la testa. L’incidente è avvenuto ieri mattina sul viale XXV Aprile, tra Sarzana e Marinella. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
Ha perso il controllo della bicicletta ed è finito rovinosamente sull’asfalto, battendo violentemente la testa. È accaduto ieri mattina sul viale XXV Aprile, tra Sarzana e Marinella. L’uomo, un 51enne, è stato trasportato in elicottero in codice rosso al San Martino di Genova, dove è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle terapie del caso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di ieri mattina, in un momento in cui il traffico, nell’arteria che collega Sarzana alla costa, non era sostenuto. Il cinquantenne ciclista, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e sbattendo violentemente il capo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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