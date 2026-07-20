Un ciclista ha perso il controllo della bicicletta e è caduto violentemente sull’asfalto, battendo la testa. L’incidente è avvenuto ieri mattina sul viale XXV Aprile, tra Sarzana e Marinella. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in codice rosso in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Ha perso il controllo della bicicletta ed è finito rovinosamente sull’asfalto, battendo violentemente la testa. È accaduto ieri mattina sul viale XXV Aprile, tra Sarzana e Marinella. L’uomo, un 51enne, è stato trasportato in elicottero in codice rosso al San Martino di Genova, dove è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle terapie del caso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 di ieri mattina, in un momento in cui il traffico, nell’arteria che collega Sarzana alla costa, non era sostenuto. Il cinquantenne ciclista, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra e sbattendo violentemente il capo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade sull’asfalto e batte la testa. Grave ciclista

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