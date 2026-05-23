Scontro auto-bicicletta | il ciclista sbalza sull’asfalto paura per un 64enne

Notizia in breve

Sabato 23 maggio, lungo via Missioni Africane a Trento, un’auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Il ciclista, un uomo di 64 anni, è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.