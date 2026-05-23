Scontro auto-bicicletta | il ciclista sbalza sull’asfalto paura per un 64enne
Sabato 23 maggio, lungo via Missioni Africane a Trento, un’auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Il ciclista, un uomo di 64 anni, è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza all’uomo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
Momenti di forte apprensione stamattina, sabato 23 maggio, lungo via Missioni Africane a Trento dove un’automobile e una bici si sono accidentalmente scontrate.Ancora non si conoscono esattamente le dinamiche dell’incidente che sono tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine; si sa però che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Perla del venerdì - automobilista avvisato ciclista salvato
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