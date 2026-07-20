Butic al Bari Manconi alla Casertana | i Falchetti ci pensano

L’attaccante croato Butic, che lo scorso anno ha segnato 6 gol in 14 partite con la Casertana, potrebbe trasferirsi al Bari. La trattativa tra le squadre è in corso. Intanto, il club campano ha annunciato l’arrivo di Manconi, che si unisce alla rosa dei Falchetti. La cessione di Butic e l’ingaggio di Manconi sono le operazioni più recenti nel mercato del club.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è sempre più il Bari nel futuro prossimo dell’attaccante croato Butic, autore lo scorso anno di un girone di ritorno importante (6 gol in 14 presenze) con la maglia della Casertana. Su di lui punta forte il Bari che mira a mettere a disposizione del tecnico un calciatore importante per la categoria dove ha già dimostrato di fare la differenza. Butic spinge per trasferirsi in Puglia ed in tale ottica non si è visto al Pinto per l’inizio del ritiro precampionato. Il diesse Degli Esposti sembra rassegnato alla sua partenza, ma è chiaro che il calciatore andrà via solo alle condizioni fissate della Casertana che per il suo cartellino chiede una cifra poco inferiore al mezzo milione di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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