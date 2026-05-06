Play Off Casertana-Crotone 1-1 | Rocchi regala il passaggio del turno ai Falchetti

Nella partita di play off tra Casertana e Crotone, il risultato finale è stato di 1-1. La Casertana, grazie al pareggio, ha ottenuto la qualificazione al turno successivo, beneficiando della migliore posizione in classifica al termine della regular season rispetto al Crotone, che si è classificato sesto. Il match ha visto una rete per parte, con un episodio decisivo che ha favorito i Falchetti.

Tempo di lettura: 2 minuti Basta l’1-1 alla Casertana per guadagnare il passaggio al turno successivo dei play off in virtù della migliore posizione in classifica (5a) al termine della regular season rispetto al Crotone (6a). In un Pinto traboccante di entusiasmo sono gli ospiti i primi a pungere dopo 8 minuti con la rete di Maggio, complice una deviazione di Rocchi che spiazza De Lucia. Trascorrono appena tre giri di lancette e serve una doppia parata dell’estremo difensore dei Falchetti per tenere in piedi la Casertana che si fa vedere poco dopo con una conclusione troppo centrale di Llano. Alla mezz’ora è Merelli a distendersi nel migliore dei modi sul bolide di Butic che sfiora il pareggio mentre al 1? di recupero del primo tempo è Toscano a provarci dalla lunghissima distanza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Play Off, Casertana-Crotone 1-1: Rocchi regala il passaggio del turno ai Falchetti Notizie correlate Leggi anche: Casertana-Salernitana, Butic regala i tre punti ai Falchetti: primo ko per Cosmi Lega Pro girone C play-off secondo turno Crotone eliminato nonostante il pareggio (1-1) contro la CasertanaCasertana 1 Crotone 1 Marcatori: 8° Maggio, 76° Rocchi Casertana (3-5-2): De Lucia, Hainz, Rocchi, Martino (Vano), Oukhadda, Saco, Toscano, Girelli,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Playoff: Casertana-Crotone, info biglietti settore Ospiti; Serie C: Casarano, Casertana e Crotone al 2° turno play-off; Playoff Serie C, i risultati del primo turno della Fase Girone: bene Casertana, Crotone e Casarano, fuori Trento e Ternana; Serie C playoff, nove squadre qualificate al secondo turno: ora dentro Cosenza, Campobasso e Lecco. Lega Pro girone C play-off secondo turno Crotone eliminato nonostante il pareggio (1-1) contro la CasertanaCrotone fuori dai play-off per il quarto campionato consecutivo. Evento negativo che non riesce a invertire pur con diversi allenatori. Che si piazzi al secondo, nono, quarto e sesto posto, non cambia ... laprimapagina.it Casertana, il pari col Crotone vale i playoff nazionali. Il sogno continuaLa Casertana pareggia col Crotone e vola alle fasi finali dei play off di Lega Pro. Una gara di sofferenza per i falchi che trovano nella ripresa la rete che regala il passaggio del turno. today.it Serie C, playoff Girone: risultati e qualificate a fase nazionale - facebook.com facebook La #Juventus dice addio ai play-off di #SerieC perdendo 2-0 con la #Pianese Questi i voti dei bianconeri L'articolo completo al primo commento x.com