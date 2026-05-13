La Casertana sfiora l' impresa | finisce 1-1 all' Arechi e i falchetti salutano i playoff
La partita tra Casertana e Salernitana si è conclusa con un punteggio di 1-1 all'Arechi, facendo sì che la squadra ospite salutasse i playoff. La gara si è caratterizzata per un alto livello di nervosismo e un intenso agonismo, mentre lo spettacolo è risultato limitato. La Casertana ha avuto l'opportunità di portare a casa la vittoria, ma alla fine è stata la squadra di casa a ottenere il passaggio del turno.
La Casertana sfiora l'impresa all'Arechi ma alla fine è la Salernitana a passare il turno. Gara nervosa con tanto agonismo e poco spettacolo. I falchetti la sbloccano con Heinz a meno di un quarto d'ora dalla fine e vanno vicinissimi al raddoppio che li avrebbe portati al turno successivo ma nel.🔗 Leggi su Casertanews.it
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