La Casertana sfiora l' impresa | finisce 1-1 all' Arechi e i falchetti salutano i playoff

La partita tra Casertana e Salernitana si è conclusa con un punteggio di 1-1 all'Arechi, facendo sì che la squadra ospite salutasse i playoff. La gara si è caratterizzata per un alto livello di nervosismo e un intenso agonismo, mentre lo spettacolo è risultato limitato. La Casertana ha avuto l'opportunità di portare a casa la vittoria, ma alla fine è stata la squadra di casa a ottenere il passaggio del turno.

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