Burnham è diventato ufficialmente primo ministro del Regno Unito. Ha dichiarato che il paese deve dimostrare di poter ritrovare stabilità politica. Il passaggio di consegne si è concluso con la presentazione delle dimissioni di Keir Starmer al monarca. La nomina di Burnham è stata confermata dopo il procedimento formale di successione. Nessuna altra informazione su eventuali politiche o decisioni immediatamente previste è stata comunicata in questa fase.

Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta: Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico presentando le sue dimissioni a re Carlo III durante un'udienza a Buckingham Palace, dove è stato convocato Andy Burnham, proclamato leader del Partito laburista di maggioranza venerdì scorso, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. "Sua Maestà ha ricevuto in udienza l'Onorevole Andrew Burnham, membro del Parlamento, e gli ha chiesto di formare un nuovo governo", si legge in una nota di Buckingham Palace. "Burnham ha accettato l'offerta del Re", aggiunge la nota. Per il 77enne re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Burnham è ufficialmente primo ministro: “Regno Unito deve dimostrare che può ritrovare stabilità”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

U.K.s Next Prime Minister Vows To Defeat Britains New Right

Notizie e thread social correlati

Che primo ministro sarà Andy Burnham nel Regno UnitoIl nuovo primo ministro nel Regno Unito sarà Andy Burnham, noto per il suo carisma e abilità comunicative superiore a quelle di Keir Starmer.

Oggi Andy Burnham diventa primo ministro del Regno UnitoOggi Andy Burnham del Partito Laburista diventa primo ministro del Regno Unito, dopo la nomina di Re Carlo in mattinata.

Temi più discussi: Regno Unito, Andy Burnham nominato leader del partito laburista; Regno Unito, Burnham proclamato leader del Labour: il suo curioso slogan Give back control; Regno Unito, Andy Burnham è diventato leader del Partito Laburista; La nuova strada di Burnham, da Manchester a Downing Street. Sono pronto.

Andy Burnham è ufficialmente il 59° primo ministro del Regno Unito. È stato appena invitato da Re Carlo a formare un governo in un incontro privato a Buckingham Palace. Comunicato integrale di Buckingham Palace che conferma Andy Burnham come p x.com

Andy Burnham è stato confermato come il nuovo leader del Partito Laburista britannico e diventerà ufficialmente Primo Ministro del Regno Unito lunedì, succedendo a Keir Starmer. reddit

Regno Unito, Keir Starmer si dimette: inizia l’era di Andy Burnham. Ecco chi è il nuovo premier britannicoAndy Burnham è stato ufficialmente nominato primo ministro britannico da Re Carlo. Poco prima il suo predecessore Keir Starmer rassegnava le dimissioni davanti al sovrano. Questa mattina Starmer ha pa ... milanofinanza.it

Andy Burnham è il nuovo premier britannico: l'ombra delle trivelle sul Mare del Nord fa già discutereBurnham dichiara che vuole portare in fretta risultati tangibili ai cittadini britannici in affanno per il costo della vita. tg.la7.it