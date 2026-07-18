Buongiorno salta il ritiro | il difensore del Napoli si fa male al ginocchio e rischia l’intervento chirurgico

Notizia in breve

Il difensore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare il ritiro. Le prime analisi indicano la possibilità di un intervento chirurgico, rendendo improbabile un recupero a breve termine. La squadra dovrà fare a meno di lui durante la preparazione estiva, mentre le condizioni esatte saranno valutate nei prossimi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato il tipo di intervento o i tempi di recupero.