Buongiorno salta il ritiro | il difensore del Napoli si fa male al ginocchio e rischia l’intervento chirurgico
Il difensore del Napoli ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare il ritiro. Le prime analisi indicano la possibilità di un intervento chirurgico, rendendo improbabile un recupero a breve termine. La squadra dovrà fare a meno di lui durante la preparazione estiva, mentre le condizioni esatte saranno valutate nei prossimi giorni. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato il tipo di intervento o i tempi di recupero.
I partenopei devono subito fronteggiare una grave emergenza a poche ore dal raduno in vista della prossima stagione. Il difensore Alessandro Buongiorno salta il ritiro a causa di un problema al ginocchio che purtroppo non fa sperare in un rapido recupero, tanto che potrebbe essere necessario l’ intervento chirurgico. BUONGIORNO SALTA IL RITIRO: QUANTO POTREBBE STARE FUORI Bisognerà innanzitutto capire se si tratta del riacutizzarsi dello stesso problema accusato nel finale della scorsa stagione. Il rischio è che il difensore azzurro possa finire sotto i ferri per guarire del tutto, il che allunghererebbe non di poco il suo stop. Sicuramente non sarà disponibile per l’inizio del campionato, previsto per il 23 agosto, ma, se dovesse far ricorso all’operazione, l’assenza dai campi di gioco sarà lungo, anche di diversi mesi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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SFOGO JASTEMMOSO BUONGIORNO ROTTO SALTA IL RITIRO ESTIVO SI DEVE OPERARE
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