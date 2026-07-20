Il difensore ex Torino ha dovuto sottoporsi a una visita medica a Barcellona, in vista della prima partita stagionale del Napoli. La sua condizione è risultata fragile e il medico ha segnalato un problema di salute. La valutazione è stata fatta questa mattina, in un appuntamento che apre ufficialmente la stagione del club. La situazione clinica del giocatore sarà monitorata nei prossimi giorni prima di definire la sua disponibilità in campo.

Fragilità di fondo per il difensore ex Torino. È il Buongiorno day. E come spesso accade quando si tratta del difensore ex Torino, stiamo parlando di sanità. Di ospedali, infortuni, tempi di recupero. Questa roba qua. Buongiorno è stato indisponibile per 166 giorni in due stagioni col Napoli. O anche, se preferite: ha avuto in infortunio ogni 130 giorni. Ha subito accidenti di tutti i tipi: dalla distorsione alla caviglia a una frattura della vertebra lombare, poi problemi vari agli adduttori e infine il ginocchio operato in gran segreto agli inizi di giugno a Lione in Francia per una cisti. Oggi – ricorda il Corriere dello Sport – il difensore è a Barcellona per il consulto con il professor Ramon Cugat che viene definito dal quotidiano uno dei massimi esperti al mondo in traumatologia e chirurgia ortopedica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Buongiorno oggi a Barcellona per la prima sentenza medica della stagione del Napoli

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