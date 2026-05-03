Buongiorno difende il Napoli | il messaggio che esalta la stagione azzurra

Alessandro Buongiorno commenta il pareggio senza reti contro il Como, evidenziando come la squadra sia riuscita a mantenere la concentrazione nonostante l’emergenza infortuni che ha interessato questa stagione. La partita è stata caratterizzata dalla difficoltà di creare occasioni da rete, ma il gruppo ha dimostrato compattezza e resilienza. Il difensore ha sottolineato come questa prestazione rifletta la solidità complessiva della formazione.

Alessandro Buongiorno analizza il pareggio senza gol contro il Como sottolineando la capacità del gruppo di non crollare durante l’emergenza infortuni che ha caratterizzato la stagione azzurra. Buongiorno: la difesa azzurra resiste all’emergenza. Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A dopo lo 0-0 con i lariani, tracciando un bilancio positivo della stagione nonostante i numerosi stop che hanno colpito la rosa. “Devo dire che è stato fatto un grande lavoro in questa stagione, soprattutto nel momento di emergenza. Molti hanno giocato tante partite. Siamo rimasti tutti uniti, non siamo crollati”, le parole del centrale azzurro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Notizie correlate Leggi anche: De Laurentiis esalta Conte e i cambi decisivi: il messaggio da Los Angeles dopo Napoli-Milan Leggi anche: Napoli, Sorrentino elogia Buongiorno: «Questo è il difensore che conosciamo» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Buongiorno si difende: Non siamo crollati nonostante l'emergenza! Contenti di questa reazione | VIDEO; FINALE Como – Napoli 0-0: fischio finale. Fabregas si allontana dalla Champions; Stadio Maradona ad Euro 2032, il Comune di Napoli spinge: ecco quando arriverà la decisione UEFA; Caso Rocchi, Condò: C'è una cosa molto seria e riguarda l'Inter. Buongiorno: Tutti uniti! Grande lavoro, non siamo crollati nonostante l’emergenzaDopo il pareggio per 0-0 contro il Como, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A ... tuttonapoli.net Buongiorno si difende: Non siamo crollati nonostante l'emergenza! Contenti di questa reazione | VIDEOComo-Napoli 0-0, pareggio a reti inviolate allo stadio Sinigaglia. Azzurri costretti a rimandare la qualificazione aritmetica alla prossima UEFA Champions League, in un campionato ormai già vinto nei ... msn.com Buongiorno a tutti, leggendo l'articolo sono rimasto a dir poco sconvolto e arrabbiato. Quanto accaduto a Milano lascia davvero senza parole. Un vigilante interviene per difendere delle giovani donne da molestie, in una situazione tesa, con soggetti agitati, un facebook