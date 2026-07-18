Corriere dello Sport | Il Napoli deve fare subito i conti con la prima brutta notizia della nuova stagione

Notizia in breve

Il Napoli ha annunciato che Alessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro estivo. Dopo gli accertamenti medici svolti nelle ultime ore, è stato deciso che il difensore non si unirà alla squadra durante la preparazione. La decisione è stata comunicata dall'inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida. L’assenza di Buongiorno nel ritiro rappresenta la prima nota negativa per il club in questa fase della stagione.