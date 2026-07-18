Corriere dello Sport | Il Napoli deve fare subito i conti con la prima brutta notizia della nuova stagione
Il Napoli ha annunciato che Alessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro estivo. Dopo gli accertamenti medici svolti nelle ultime ore, è stato deciso che il difensore non si unirà alla squadra durante la preparazione. La decisione è stata comunicata dall'inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida. L’assenza di Buongiorno nel ritiro rappresenta la prima nota negativa per il club in questa fase della stagione.
Il Napoli deve fare subito i conti con la prima brutta notizia della nuova stagione. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che Alessandro Buongiorno non prenderà parte al ritiro estivo dopo gli accertamenti medici effettuati nelle ultime ore. Mentre la squadra era in viaggio verso la Val di Sole, il club ha comunicato ufficialmente che il difensore dovrà sottoporsi a un consulto specialistico per valutare la necessità di un intervento chirurgico al ginocchio destro. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come, nello scenario peggiore, il centrale azzurro possa restare fermo fino al mese di ottobre, costringendo Massimiliano Allegri a rinunciare a uno dei pilastri della nuova difesa nelle prime settimane della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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