Kevin De Bruyne ha chiesto ai tifosi del Napoli di consentirgli una pausa, affermando che tornerà in campo successivamente. Il giocatore non ha avuto una buona prestazione durante il recente Mondiale e anche nella partita contro la Spagna non si è distinto. La sua posizione contrattuale con il club è ancora indefinita e non sono stati forniti dettagli sul suo futuro.

Kevin De Bruyne non ha giocato un buon Mondiale e anche ieri, nella partita persa contro la Spagna, non ha brillato particolarmente. Il suo futuro al Napoli non è ancora chiaro. Allegri vuole tenerlo, ma i costi rapportati al rendimento per ora non sono stati soddisfacenti. Il belga, tuttavia, ha fatto una promessa ai tifosi del Napoli. Le parole di De Bruyne. “Bene, lasciatemi fare una pausa. Ho appena finito l’ultima partita della stagione, è stato un anno duro. Ho dimostrato di poter tornare in forma dopo un intervento chirurgico. Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”???????? ha un messaggio per i tifosi del Napoli dopo una stagione dura Alessio De Giuseppe #SpagnaBelgio #FIFAWorldCup #DAZN pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Bruyne ai tifosi del Napoli: “Fatemi prendere una pausa, poi tornerò”

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DE BRUYNE IN GIRO PER NAPOLI | Guardate dove ha pranzato oggi

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