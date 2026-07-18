Il futuro di un difensore del Napoli sarà deciso a Barcellona, dove sarà sottoposto a un consulto specialistico. L’obiettivo è determinare la natura del problema al tendine del ginocchio destro. Due ipotesi sono sul tavolo, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle possibili diagnosi o sui tempi di recupero. La decisione finale dipenderà dall’esito dell’esame medico.

Il futuro di Alessandro Buongiorno verrà deciso a Barcellona. Il difensore del Napoli sarà sottoposto a un consulto specialistico per chiarire la natura del problema al tendine del ginocchio destro. La valutazione sarà affidata al professor Ramon Cugat. Dall’esito degli esami dipenderà il percorso terapeutico da seguire e, soprattutto, la durata dello stop. Secondo il Corriere dello Sport, al momento restano aperte due possibilità. La prima porta a una terapia conservativa. In questo caso, il centrale potrebbe tornare a disposizione nel giro di quattro o sei settimane. Lo scenario più delicato riguarda invece un nuovo intervento chirurgico. Qualora si rendesse necessaria un’operazione, i tempi di recupero aumenterebbero in modo significativo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno, consulto decisivo: due ipotesi per il rientro

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