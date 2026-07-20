buone notizie da dimaro tre azzurri rientrano in gruppo

Tre calciatori del Napoli sono tornati ad allenarsi con il gruppo durante la preparazione a Dimaro. La squadra prosegue gli allenamenti in vista della prossima stagione, dopo aver avuto alcuni giorni di lavoro individuale per gli infortuni. I tre giocatori si sono aggregati ai compagni senza limitazioni, contribuendo all’intensificazione delle sessioni di allenamento. La preparazione prosegue senza ulteriori problemi, con il focus sulla condizione fisica e tattica.

Il Napoli continua la preparazione a Dimaro in vista della prossima stagione. E ci sono buone notizie dall’infermeria per il tecnico partenopeo Massimiliano Allegri. Quarto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono allenati alla SKI.IT Arena. Al mattino la squadra ha lavorato in due gruppi distinti. Il primo ha effettuato lavoro in palestra e successivamente una serie di esercizi di possesso in campo finalizzati alle conclusioni. Il secondo gruppo ha svolto un lavoro tattico. Cristiano Ronaldo sul caso Mayorga: “Quando hai una ragazza e dei figli diventa difficilissimo affrontare queste situazioni, ho avuto del pensiero di mio figlio” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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