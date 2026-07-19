È iniziato l’allenamento mattutino del Napoli a Dimaro, terzo giorno di ritiro. Rafa Marin si è aggregato al gruppo e ha lavorato senza fasciature alla caviglia destra. La sessione si svolge sul campo di Carciato e si prosegue con le attività programmate per la preparazione estiva.

È cominciato da pochi minuti l’ allenamento mattutino del Napoli a Dimaro, terzo giorno di ritiro sul campo di Carciato. E la prima immagine è di quelle che rasserenano l’ambiente: Rafa Marin è regolarmente in gruppo e, soprattutto, lavora senza alcuna fasciatura alla caviglia destra. Allarme rientrato per il difensore. Un dettaglio che vale più di mille bollettini. Solo ieri, infatti, lo spagnolo era uscito dolorante dalla partitella per un colpo alla caviglia, costringendo lo staff sanitario a intervenire con il ghiaccio. La società aveva parlato di un “trauma contusivo-distorsivo considerato di lieve entità”, e questa mattina la conferma sul campo: nessuna protezione, nessun risparmio, allenamento con il resto del gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli, al via il terzo giorno a Dimaro: buone notizie subito, Rafa Marin è in gruppo e senza fasciature

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