Calciomercato Inter | buone notizie da Kristjan Asllani

Da ilprimatonazionale.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato, si segnala un aggiornamento positivo riguardo a un centrocampista di nazionalità albanese. Il giocatore, arrivato in prestito in una squadra di Serie A, non è riuscito a migliorare le sue prestazioni durante il suo periodo nel club. Dopo un inizio promettente, il prestito al Torino si è concluso in modo negativo, senza portare i risultati sperati.

Nel suo passaggio in nerazzurro non è mai riuscito a fare il salto di qualità. Anche il prestito al Torino dopo buone premesse è naufragato nel peggiore dei modi. L’esperienza in Turchia, al contrario, è iniziata con un cartellino rosso sta procedendo decisamente meglio. Un piccolo tesoretto di calciomercato in casa Inter Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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