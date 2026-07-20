Dalla scorsa puntata di RAW, circola un video misterioso che mostra una figura che somiglia a Big Cass. La clip è accompagnata da una voce che potrebbe essere la sua, lasciando intendere un possibile ritorno del wrestler. I fan sono in attesa di ulteriori dettagli, mentre i dirigenti della WWE non hanno ancora confermato nulla. La scena si inserisce nel contesto di un possibile rilancio del personaggio.

Dalla scorsa puntata di RAW, cresce l’attesa per il ritorno di Big Cass. Un misterioso video, accompagnato da una voce che sembra essere proprio la sua, ha lasciato intendere il suo imminente rientro con queste parole: “Cosa succede quando il mondo intero ti definisce un talento destinato al successo? Cosa succede quando il mondo si sbaglia?” Con il RAW successivo a SummerSlam, in programma il 3 agosto, indicato come la data più probabile per il suo ritorno, il membro della Hall of Fame Bully Ray si è chiesto se Cass tornerà da solo oppure insieme al suo storico partner, Enzo Amore: “Non vedo l’ora di rivederlo debuttare di nuovo. Mi chiedo solo se lo farà da solo o insieme a Enzo”, ha dichiarato Ray durante Busted Open Radio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bully Ray: “La WWE ha l’occasione di ricreare la magia di Enzo & Cass”

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