Circolano voci secondo cui la WWE starebbe considerando un ritorno di uno dei team più riconoscibili della metà degli anni 2010. La notizia, ancora non ufficiale, riguarda un possibile riavvicinamento tra i due wrestler che avevano raggiunto una certa popolarità durante quel periodo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli precisi sui tempi o sulle modalità di questa eventuale reunion. La notizia sta facendo discutere tra gli appassionati di wrestling.

In una notizia che avrebbe del clamoroso, sembrerebbe che la WWE potrebbe essere intenzionata a riportare tra le sue fila uno dei team più noti della metà degli anni ’10 del nuovo millennio. Si vocifera infatti di un possibile ritorno di Enzo Amore e Big Cass, che sicuramente ad NXT durante l’era Black & Gold erano molto amati dal pubblico, ma che per vari motivi non sono riusciti a replicare tale successo nel main roster. La notizia sarà sicuramente destinata a fare molto rumore, soprattutto perchè si parla di un tentativo della WWE di rimpolpare la categoria di coppia, decisione sicuramente giusta ma quantomeno strana dopo i numerosi licenziamenti che hanno sicuramente indebolito molto la categoria. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Possibile ritorno per Enzo & Cass?

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Could Enzo & Cass return to WWE | Wrestling Observer Live

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