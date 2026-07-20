Dopo la menopausa, molte donne avvertono bruciore e prurito nell'area intima, anche se il tampone risulta negativo. In questi casi, gli esami di laboratorio non evidenziano infezioni o alterazioni, lasciando spesso senza spiegazioni i sintomi. La sensazione di fastidio può essere causata da cambiamenti della mucosa vaginale e della pelle, o da alterazioni ormonali che non si rivelano attraverso i test standard.

M olte donne associano immediatamente prurito e bruciore intimo a un’infezione. Quando il tampone risulta negativo e gli esami sono normali, spesso nasce ancora più confusione: “Se non ho un’infezione, perché continuo a stare male?” Menopausa e sessualità: come vivere al meglio il piacere dopo i 50 anni X Che cosa succede ai tessuti dopo la menopausa. La risposta è che dopo la menopausa il corpo attraversa cambiamenti profondi che interessano anche la vulva e la vagina. Gli estrogeni, infatti, non influenzano soltanto il ciclo mestruale, ma svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere i tessuti genitali elastici, ben idratati e resistenti alle irritazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bruciore e prurito intimo, ma il tampone è negativo: perché può succedere dopo la menopausa

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