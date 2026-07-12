Il contatto con acqua salata, sabbia e calore durante le giornate al mare può causare fastidi all’area intima femminile. Il costume bagnato e l’esposizione prolungata al sole possono aumentare il rischio di irritazioni e infezioni urinarie, tra cui la cistite. È consigliabile mantenere l’area asciutta e pulita, evitare di trattenere l’urina troppo a lungo e cambiare frequentemente il costume bagnato.

Poche cose danno gioia come una giornata al mare e lunghe ore trascorse sulla spiaggia. Ma acqua salata, sabbia, caldo e costume bagnato, alla lunga, possono mettere a dura prova il benessere intimo femminile. Calore e umidità, infatti, creano le condizioni ideali per la proliferazione di batteri e funghi, e il contatto prolungato con sale, sabbia o cloro può rendere le mucose più sensibili. Non a caso, durante l'estate si registra un picco di vaginiti, candidosi e cistiti. Per ridurre il rischio di irritazioni e infezioni, tuttavia, basta adottare qualche accortezza in più e preservare i naturali meccanismi di protezione dell'organismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cistite e bruciore intimo: ecco a cosa fare attenzione al mare

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Cistite e candida Recidivante: perché tornano sempre

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