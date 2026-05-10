Hantavirus la circolare per l?Italia Primo tampone negativo per il marittimo napoletano

Una circolare aggiornata riguarda il rischio di hantavirus in Italia. Nel frattempo, un giovane marittimo di 24 anni, residente a Torre del Greco, ha effettuato il primo tampone che è risultato negativo. La persona si trova in isolamento, e le autorità sanitarie stanno monitorando la sua condizione. Al momento non ci sono altri casi segnalati nel paese.

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È risultato negativo al primo tampone il giovane marittimo di 24 anni residente a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Continua a non accusare alcun sintomo ma è sottoposto ad.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Hantavirus, la circolare per l?Italia. Primo tampone negativo per il marittimo napoletano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allerta Hantavirus in Italia: un 24enne napoletano tra i quattro in quarantenaÈ un ragazzo di 24 anni, della provincia di Napoli, il cittadino campano individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus... Hantavirus: marittimo calabrese in isolamento dopo il volo dal Sudafrica? Punti chiave Come può un volo internazionale collegare il Sudafrica alla Calabria? Cosa accadrà se il giovane marittimo dovesse manifestare sintomi... Argomenti più discussi: La nave da crociera in cui è in corso un’infezione da hantavirus; Hantavirus, ministero Salute: In Italia attivata sorveglianza su 4 passeggeri volo Klm; Sull’hantavirus non mancano le teorie del complotto: dal tweet profetico agli episodi di X-Files; Hantavirus, il focolaio che riaccende la paura pandemia.