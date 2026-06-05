In cielo si alza una densa colonna di fumo massiccio intervento dei Vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Gambettola, vicino alla stazione, intorno alle 18:30. In cielo si è alzata una colonna di fumo densa e visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non sono stati forniti dettagli sull’origine dell’incendio o sui danni causati.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 maggio, intorno alle ore 18:30, si è sviluppato un incendio a Gambettola, non lontano dalla stazione. In cielo si è alzata una densa colonna di fumo, al momento si sa soltanto che sul posto si sono portati i vigili del fuoco con le squadre da Cesena, Bagno di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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