Un uomo di 28 anni, già sottoposto a domiciliari, è stato colpito con un Taser e poi si è lanciato dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Prima dell'incidente, aveva rotto una finestra del bagno chiedendo di entrare. È stato ricoverato in condizioni critiche. La polizia sta indagando sui motivi del suo gesto e sulle circostanze dell'intervento.

Si è lanciato dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver divelto una finestra del bagno in cui aveva chiesto di recarsi pochi minuti prima. Protagonista della vicenda un 28enne di Latiano, agli arresti domiciliari, che aveva inveito contro gli operatori del 118 giunti nella sua abitazione per soccorrerlo. Tutto era iniziato nella sua abitazione di Latiano. La compagna del 28enne aveva richiesto l'intervento dei soccorritori, poiché l'uomo aveva accusato un malore. Una volta giunti sul posto, gli operatori si sono trovati di fronte a un uomo in evidente stato di agitazione. Il giovane - stando al racconto degli operatori del 118 - ha iniziato a inveire contro i soccorritori, costringendoli a chiedere l'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brindisi.

© Lecce.corriere.it - Brindisi, fermato col taser finisce in ospedale: 28enne (già ai domiciliari) si lancia dal secondo piano dell'ospedale, è grave

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Volo dal secondo piano dell'ospedale: era stato fermato col taser

Arezzo, tenta di gettarsi da un ponte, poi semina il panico in ospedale brandendo un estintore: paziente psichiatrico fermato col taserUn paziente psichiatrico ha tentato di gettarsi da un ponte e successivamente ha seminato il panico in un ospedale, brandendo un estintore.

Argomenti più discussi: Morto l'ex emiro del Qatar Al Thani: il legame speciale con Brindisi e nonna Teresa; Lecce, ora è ufficiale: Adidas vestirà i giallorossi dopo 34 anni; L'incubo di Stephanie, 36 anni: Hanno cercato di rapirmi due volte nello stesso giorno in vacanza in Italia.

Volo dal secondo piano dell'ospedale: era stato fermato col taserEra stato accompagnato all'ospedale Perrino di Brindisi per l'estrazione dei dardi del taser utilizzato dai carabinieri ... msn.com