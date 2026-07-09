Coltello e Allah Akbar terrore in un parco a Milano | egiziano subito libero

Un uomo egiziano è stato arrestato in un parco di Milano dopo aver impugnato un coltello e aver pronunciato “Allah Akbar”. La polizia è intervenuta e lo ha fermato. Poco dopo, l’uomo è stato rilasciato. La vicenda si è verificata in un contesto in cui si registrano frequenti incontri con soggetti sospetti nei parchi cittadini. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che continuano a monitorare la situazione.

La sera, a Milano, il rischio di incontrare soggetti pericolosi è sempre più alto e quasi i residenti vi hanno fatto l’abitudine ma l’ultimo episodio non può passare inosservato. Alle 22.30 di lunedì i volontari dei City Angels si sono recati presso il parchetto di via Pini, nella zona di Lambrate, dove solitamente stazionano diversi clochard. A quell’ora a Milano ha fatto da poco buio in queste lunghe serate estive e questa è un’attività che i volontari svolgono pressoché quotidianamente. Tuttavia, come racconta Il Giorno, all’improvviso, dalla zona giochi del parchetto, a quell’ora comunque vuota, è spuntato un uomo, che poi si è scoperto essere il 38enne egiziano Ahmad A. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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