BPER è Italy’s Best Bank agli Euromoney Awards for Excellence 2026
BPER Banca ha ricevuto il premio di “Italy’s Best Bank” agli Euromoney Awards for Excellence 2026, tenutisi a Londra. Si tratta di uno dei riconoscimenti più importanti nel settore bancario internazionale. La premiazione si è svolta durante una cerimonia ufficiale, confermando il riconoscimento a livello globale della banca italiana.
BPER Banca è stata premiata ieri sera a Londra in occasione della cerimonia degli Euromoney Awards for Excellence 2026, tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore bancario internazionale, ricevendo il titolo di “Italy’s Best Bank”. Istituiti nel 1992 dalla rivista finanziaria internazionale Euromoney, oggi tra i leader mondiali nell’intelligence finanziaria, gli Awards for Excellence rappresentano uno dei principali benchmark del settore a livello globale. Ogni anno vengono premiati gli istituti che si distinguono per risultati economici, capacità di innovazione, qualità del servizio, solidità patrimoniale e contributo allo sviluppo dei rispettivi mercati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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