Bper Banca ha ricevuto il premio come ‘Italy's Best Bank’ agli Euromoney Awards for Excellence 2026, tenutisi a Londra. La cerimonia si è svolta ieri sera.

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Bper Banca è stata premiata ieri sera a Londra in occasione della cerimonia degli Euromoney Awards for Excellence 2026 ricevendo il titolo di ‘Italy's Best Bank'. Istituiti nel 1992 dalla rivista finanziaria internazionale Euromoney, gli Awards for Excellence “rappresentano uno dei principali benchmark del settore a livello globale: ogni anno – si spiega in una nota – vengono premiati gli istituti che si distinguono per risultati economici, capacità di innovazione, qualità del servizio, solidità patrimoniale e contributo allo sviluppo dei rispettivi mercati. Tra i criteri di valutazione figurano, inoltre, la crescita, la redditività, la capacità di anticipare l'evoluzione del contesto competitivo e di rispondere alle esigenze della clientela”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bper agli Euromoney awards 2026 premiata come Italy's Best Bank

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