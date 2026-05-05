I Twenty One Pilots parteciperanno alla cerimonia degli American Music Awards 2026, come annunciato sui loro canali social lunedì 4 maggio. L’evento si terrà quest’anno alla cinquantesima seconda edizione e rappresenta una delle principali manifestazioni musicali negli Stati Uniti. La band si esibirà durante la serata, che si svolgerà in una data ancora da definire. La partecipazione è stata comunicata ufficialmente tramite i loro profili online.

Come annunciato sui social media lunedì 4 maggio, i Twenty One Pilots si esibiranno alla cinquantaduesima edizione degli American Music Awards. Prima di loro, le Katseye erano già state confermate come performer della serata. Il duo ha ricevuto due nomination come miglior artista rockalternative e miglior album rockalternative per il loro ottavo disco in studio, Breach, che ha raggiunto la vetta della classifica Billboard 200 lo scorso autunno. Il gruppo, composto da Tyler Joseph e Josh Dunn, ha vinto in entrambe le categorie l’anno scorso, aggiudicandosi il premio per il miglior album rockalternative con il loro precedente lavoro, Clancy. Quest’anno sono in lizza per il premio di miglior artista rockalternative con Deftones, Linkin Park, The Marías e Sleep Token.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Twenty One Pilots si esibiranno agli American Music Awards 2026

Twenty One Pilots: iHeartRadio ALTer EGO 2026

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