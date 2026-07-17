Boxe stasera in piazzetta Trepponti a Comacchio Il match di Licata clou del Memorial Vicentini
Stasera a Comacchio, in piazzetta Trepponti, si svolge il Memorial Nino e Luigi Vicentini con nove incontri dilettantistici e un match principale tra un pugile locale e un avversario bosniaco. L'evento inizia alle 20:30 e si conclude con il confronto di Licata contro Dmitrovic.
Nove incontri dilettantistici e il gran finale con Antonio Licata (nella foto) che incrocerà i guantoni col bosniaco Marko Dmitrovic. È questo il menù appetitoso che propone il Memorial Nino e Luigi Vicentini, in programma stasera a partire dalle 20,30 sul ring allestito in piazzetta Trepponti a Comacchio. Per l’occasione, la Pugilistica Comacchiese del maestro Buzzi ha dato il meglio di sé predisponendo una scaletta davvero niente male: Pietro Beccati (Ferrara Boxe)-Yassine Boutartour (Gordini Boxe Ravenna), Giorgia Zanirato (Pugilistica Comacchiese)-Gioia Sartori (Padova Ring), Mattia Alberi (Pugilistica Comacchiese)-Cristian Leo (Gordini... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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