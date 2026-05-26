boxe spettacolo alla masseria ruina per la dolphin cup dedicata al memorial cazzato

Notizia in breve

Alla Masseria Ruina si è svolta la terza edizione della “Dolphin Cup”, un evento di boxe organizzato dalla Quero-Chiloiro e dedicato al Memorial Cazzato. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e incontri di buon livello. La giornata ha offerto un programma ricco di match, attirando pubblico e appassionati di sport da diverse zone. La competizione si è conclusa nel pomeriggio, lasciando spazio a un pubblico soddisfatto.