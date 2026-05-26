Boxe spettacolo alla Masseria Ruina per la Dolphin Cup dedicata al Memorial Cazzato
Alla Masseria Ruina si è svolta la terza edizione della “Dolphin Cup”, un evento di boxe organizzato dalla Quero-Chiloiro e dedicato al Memorial Cazzato. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e incontri di buon livello. La giornata ha offerto un programma ricco di match, attirando pubblico e appassionati di sport da diverse zone. La competizione si è conclusa nel pomeriggio, lasciando spazio a un pubblico soddisfatto.
Tarantini Time Quotidiano Grande partecipazione e ottimi incontri alla Masseria Ruina per la terza edizione della “Dolphin Cup”, il pomeriggio di boxe organizzato dalla Quero-Chiloiro e dedicato al Memorial Cazzato. L’evento, ospitato nel casale del vicepresidente della società tarantina Goffredo Santovito, ha rappresentato il terzo appuntamento organizzato nel 2026 dalla storica palestra ionica, riunendo atleti, appassionati e familiari di Francesco Cazzato, pugile della Quero-Chiloiro protagonista di 41 match negli Anni Novanta, e di suo figlio Mimmo, atleta del settore giovanile. A conquistare la “Dolphin Cup” è stato l’under 19 Vittorio Ardito, vincitore nella categoria 65 chilogrammi contro Mattia Tarì della Authentic Gym Fasano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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