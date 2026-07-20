Box office Italia | Odissea debutta con un weekend da 10 milioni di euro

Il cinema italiano vive una delle sue sessioni estive più straordinarie di sempre, registrando un fine settimana da capogiro. Dal 16 al 19 luglio, i cinema della penisola hanno incassato complessivamente 11.727.728 euro per 1.406.417 spettatori: si tratta del quarto miglior weekend dell’anno, trainato da un clamoroso +241% rispetto allo stesso fine settimana del 2025. A determinare questo boom assoluto è stata la performance strabiliante di Odissea (The Odyssey). Il kolossal epico diretto da Christopher Nolan ha letteralmente monopolizzato il mercato, incassando ben 9.993.841 euro in quattro giorni, con una media copia mostruosa di 16.825 euro in 594 sale. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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