Il fine settimana dal 30 aprile al 3 maggio si è rivelato il secondo miglior weekend dell’anno, con un incasso complessivo straordinario di 17.574.397 euro e oltre 2.1 milioni di spettatori. Un risultato battuto solo dal primo fine settimana di gennaio e reso possibile da una combinazione vincente: il debutto stratosferico de Il diavolo veste Prada 2 e la tenuta fenomenale del biopic Michael, in una cornice festiva che ha visto il solo 1° maggio registrare 4,9 milioni di euro di incasso. Secondo i dati riportati da Cineguru stamane, Il diavolo veste Prada 2 ha letteralmente dominato la scena, esordendo con 11.460.189 euro e una media per sala superiore ai 16.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office ITALIA in festa: Il diavolo veste Prada 2 e Michael firmano un weekend da oltre 17 milioni di euro

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