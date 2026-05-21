Chiesti oltre 200 anni di carcere ai membri del clan Gionta | c' è anche la moglie del boss Gemma Donnarumma I NOMI

L'accusa nei confronti di 19 imputati ritenuti appartenenti al clan Gionta di Torre Annunziata prevede una richiesta complessiva di oltre 235 anni di reclusione. Tra i destinatari delle richieste di condanna si trova anche Gemma Donnarumma, nota come la moglie del boss del clan. La requisitoria dell'antimafia si basa su accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso e altri reati collegati alle attività criminali del clan. La fase processuale prosegue davanti al tribunale competente.

Duecentotrentacinque anni e mezzo di carcere. È questo il computo totale delle pene richieste dall'antimafia ai danni di 19 imputati ritenuti tutti membri del clan Gionta di Torre Annunziata. L'accusa è quella di aver rimesso in moto il clan soprattutto grazie al ritorno in città di Gemma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Smantellata rete dedita al traffico di sostanze stupefacenti: arrestati 24 indagati

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Qual è il gruppo dei “porticati” del clan Contini, il figlio del boss che lo comandava e chi sono i membri (TUTTI I NOMI)

Clan Mazzarella: 21 condannati e oltre 200 anni di carcere a Napoli? Cosa scoprirai Come faceva Michele Mazzarella a gestire lo spaccio direttamente dal carcere? Chi sono i vertici del gruppo Anastasio-De Bernardo...