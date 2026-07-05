Un incendio si è sviluppato in un cascinale a Provezze, frazione di Provaglio d'Iseo, partendo da un'auto avvolta dalle fiamme. Otto squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto, dove le fiamme si stanno espandendo. Il rogo ha coinvolto anche il cascinale, con i pompieri impegnati a contenere l’incendio e a evitare che si propagasse ulteriormente.

Sono otto le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per fermare il grave incendio divampato in un cascinale a Provezze, frazione di Provaglio d'Iseo. C'è il pericolo reale che le fiamme possano arrivare sino ai campi, a causa dell'assenza di pioggia e delle vaste aree secche nella zona. Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe stato causato dal surriscaldamento di un'auto in sosta sotto un portico del cascinale: da lì, le fiamme hanno invaso sia l'auto sia il porticato. La situazione è di estremo allarme e la zona è difficile da raggiungere. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Grave incendio a Provezze, frazione di Provaglio d'Iseo: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoro, rogo partito da un'auto in fiamme in un cascinale e ora si sta estendendo

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