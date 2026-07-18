Follia a Venezia | imbrattato con lo spray il Ponte di Rialto cosa rischiano i tre giovani turisti

Notizia in breve

Nella notte, tre giovani turisti hanno imbrattato con spray il Ponte di Rialto a Venezia. L’atto vandalico è stato scoperto al mattino e ha causato danni alla superficie del monumento. Le forze dell’ordine stanno identificando e cercando di rintracciare i responsabili. I giovani rischiano sanzioni penali e amministrative, tra cui multe e obblighi di riparazione dei danni. La polizia sta valutando le eventuali conseguenze legali in base alle normative contro i reati di danneggiamento e vandalismo.