Follia a Venezia | imbrattato con lo spray il Ponte di Rialto cosa rischiano i tre giovani turisti
Nella notte, tre giovani turisti hanno imbrattato con spray il Ponte di Rialto a Venezia. L’atto vandalico è stato scoperto al mattino e ha causato danni alla superficie del monumento. Le forze dell’ordine stanno identificando e cercando di rintracciare i responsabili. I giovani rischiano sanzioni penali e amministrative, tra cui multe e obblighi di riparazione dei danni. La polizia sta valutando le eventuali conseguenze legali in base alle normative contro i reati di danneggiamento e vandalismo.
Venezia, 18 luglio 2026 - Vandali in azione nel cuore di Venezia, dove uno dei monumenti più celebri e fotografati del mondo è stato preso di mira nel cuore della notte. Tre giovani turisti di nazionalità pakistana, residenti a Milano, sono stati sorpresi e denunciati dalla Polizia Locale per aver imbrattato il Ponte di Rialto con vernice spray verde e rosa. Il Comune chiederà il risarcimento dei danni, compreso quello arrecato all'immagine della città. https:www.ilrestodelcarlino.itmeteocaldo-temperature-alte-poi-fresco-temporali-lombroso-ut8zxypt L’intervento dei vigili dopo le segnalazioni dei cittadini. I vigili si sono attivati intorno alle 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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